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Инцидент с участием правоохранителей прокомментировали в Караганде
22 Июля 2022 16:49

Инцидент с участием правоохранителей прокомментировали в Караганде

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Видео «разборок», в которой фигурируют заместитель начальника управления криминальной полиции Караганды и «прокурор», прокомментировали в пресс-службе департамента полиции и прокуратуры Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространили видео конфликта между мужчинами. В кадре фигурирует заместитель начальника управления криминальной полиции Ермек Тобулбаев. Он стоит в стороне и наблюдает за «разборками». Между тем спор конфликтующих сторон перерастает в драку. И на этом видео обрывается.

В департаменте полиции не отрицают факта присутствия замначальника управления криминальной полиции на этом видео.

«В социальных сетях выложено видео конфликта между мужчинами с комментарием, что в нем принимает участие заместитель начальника управления криминальной полиции ДП области. Сообщаем, 4 июля на сотовый телефон заместителя начальника УКП поступил звонок от фигуранта уголовного дела по факту мошенничества, которое находится на контроле управления криминальной полиции, о конфликте из-за оспариваемого имущества. В целях недопущения противоправных действий и выяснения обстоятельств он направился на место события, одновременно вызвав туда наряд полка патрульной полиции», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Как выяснилось, предметом конфликта между сторонами стала автомашина. На место были вызваны дополнительные силы полиции. В результате всех участников конфликта доставили в отдел полиции УП города Караганды.

По данному факту начато досудебное расследование по статье 293 УК РК «Хулиганство».

Надо отметить, в социальных сетях также говорится, что там был и работник прокуратуры Алексей Бондарев. Однако пресс-служба прокуратуры Карагандинской области сообщила, что Алексей Бондарев с прошлого года не является сотрудником прокуратуры.

«В сети распространяется видео с так называемой «разборкой» с участием сотрудников правоохранительных органов. В частности, в комментариях к видео сообщается об участии в ней сотрудника прокуратуры Карагандинской области Бондарева А.Е. Прокуратура Карагандинской области сообщает, что Бондарев А.Е. не является сотрудником органов прокуратуры с 30 декабря 2021 года», - проинформировали на официальной страничке прокуратуры в Facebook .


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Корреспондент
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