Инцидент с током в алматинском фонтане: третья пострадавшая выписана домой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Пострадавшую женщину при ударе током в фонтане в городе Алматы выписали домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе центральной клинической городской больницы, пострадавшую от удара током в фонтане на днях выписали из больницы.

«Пациентка выписана домой, всю необходимую медицинскую помощь получила в полном объёме, состояние на сегодня оценивается как стабильное»,- сообщили в ведомстве.

Пострадавшая женщина находилась в реанимации.

Ранее двух пострадавших девочек при ударе током на фонтане выписали из больницы. При поступлении была диагностирована электротравма, у обоих были ожоги первой степени.

Напомним, в Алматы трое человек едва не убило током в фонтане около цирка . По факту инцидента полиция проводит расследование. В департаменте полиции города Алматы проинформировали , по какой статье будет проводится расследование по происшествию.







