РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:30, 03 Июль 2021 | GMT +6

    Инцидент с током в алматинском фонтане: третья пострадавшая выписана домой

    None
    None
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Пострадавшую женщину при ударе током в фонтане в городе Алматы выписали домой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе центральной клинической городской больницы, пострадавшую от удара током в фонтане на днях выписали из больницы.

    «Пациентка выписана домой, всю необходимую медицинскую помощь получила в полном объёме, состояние на сегодня оценивается как стабильное»,- сообщили в ведомстве.
    Пострадавшая женщина находилась в реанимации.
    Ранее двух пострадавших девочек при ударе током на фонтане выписали из больницы. При поступлении была диагностирована электротравма, у обоих были ожоги первой степени.
    Напомним, в Алматы трое человек едва не убило током в фонтане около цирка . По факту инцидента полиция проводит расследование. В департаменте полиции города Алматы проинформировали , по какой статье будет проводится расследование по происшествию.



    Теги:
    Здравоохранение Происшествия, ЧС Главная Алматы Происшествия
    Сейчас читают
    Сегодня, 10:03
    Казахстан завоевал два «серебра» Азиатских игр в гребле на байдарках и каноэ
    Сегодня, 09:58
    Спасатели собирали дань министру: в МЧС РК сделали заявление
    Сегодня, 09:34
    Экспорт товаров из Казахстана в Китай сокращается
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!