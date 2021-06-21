Инцидент с током в алматинском фонтане: состояние одного пациента очень тяжелое

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Состояние одного из трех человек, попавших в фонтан возле алматинского цирка, очень тяжелое. Об этом сообщила заместитель руководителя городского управления общественного здоровья Лаура Мырзагали, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В субботу около 16 часов поступил звонок от скорой помощи с сообщением о том, что в фонтане пострадали трое человек: один взрослый и двое детей. Жительница Алматы 1993 года рождения сейчас находится в Центральной городской клинической больнице. Состояние очень тяжелое. Она в реанимационном отделении. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. У нее множественные травмы. Что касается двух девочек, у обеих многочисленные ушибы. 10-летнюю девочку перевели из реанимации в палату. Она была в реанимации. Сейчас состояние у нее средней степени тяжести. Вторая девочка 8 лет находится в реанимации, будем держать ее под наблюдением до завтра. Состояние оценивается как средне тяжелое», - рассказала Лаура Мырзагали.

Напомним, трое человек едва не убило током в фонтане около алматинского цирка. Произошедший инцидент прокомментировали в EcoAlmaty.

Также по этому поводу высказался аким Алматы.

По факту инцидента полиция проводит расследование.