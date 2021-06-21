Инцидент с током в алматинском фонтане: состояние одного пациента очень тяжелое
«В субботу около 16 часов поступил звонок от скорой помощи с сообщением о том, что в фонтане пострадали трое человек: один взрослый и двое детей. Жительница Алматы 1993 года рождения сейчас находится в Центральной городской клинической больнице. Состояние очень тяжелое. Она в реанимационном отделении. Ей оказывается необходимая медицинская помощь. У нее множественные травмы. Что касается двух девочек, у обеих многочисленные ушибы. 10-летнюю девочку перевели из реанимации в палату. Она была в реанимации. Сейчас состояние у нее средней степени тяжести. Вторая девочка 8 лет находится в реанимации, будем держать ее под наблюдением до завтра. Состояние оценивается как средне тяжелое», - рассказала Лаура Мырзагали.
Напомним, трое человек едва не убило током в фонтане около алматинского цирка. Произошедший инцидент прокомментировали в EcoAlmaty.
Также по этому поводу высказался аким Алматы.
По факту инцидента полиция проводит расследование.