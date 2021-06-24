Инцидент с током в алматинском фонтане: о состоянии пострадавших рассказали медики

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - О состоянии пострадавших при ударе током в фонтане рассказали врачи, передает корреспондент МИА Казинформ.

Как сообщили в управлении общественного здоровья города Алматы, 28-летняя пациентка также находится в тяжелом состоянии.

«Пациентка находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Снята с аппарата ИВЛ, дышит самостоятельно. Пациентки 8 и 10 лет находятся в профильном отделении больницы. Их состояние оценивается как стабильное. Никаких жалоб нет. Получают всю необходимую медицинскую помощь», - рассказали в управлении.

Ранее сообщалось, что состояние одного пациента очень тяжелое.

Напомним, трое человек едва не убило током в фонтане около алматинского цирка. Произошедший инцидент прокомментировали в EcoAlmaty. Также по этому поводу высказался аким Алматы. По факту инцидента полиция проводит расследование. В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводится расследование по происшествию.