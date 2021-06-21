Инцидент с током в алматинском фонтане: какое наказание могут понести виновные

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводится расследование по происшествию в фонтане возле алматинского цирка, где трех человек ударило током, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Департамент полиции города Алматы информирует, что данный факт расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по ст.306 ч.2 УК РК «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили в пресс-службе полиции.

Ответственность за данную статью подразумевает штраф в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей, либо исправительные работы в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов. Либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Напомним, трое человек едва не убило током в фонтане около алматинского цирка. Аким мегаполиса прокомментировал шокирующий инцидент в фонтане у здания цирка. По факту инцидента полиция проводит расследование.

Как рассказали медики, состояние одного из трех человек, попавших в фонтан возле алматинского цирка, очень тяжелое.