Инцидент с током в алматинском фонтане: двух  пострадавших детей выписали домой

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Двух пострадавших девочек при ударе током на фонтане в Алматы выписали из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Состояние восьмилетней и десятилетней девочки улучшилось, и сегодня их выписали домой. В дальнейшем за ними будут следить дома. При поступлении им была диагностирована электротравма, у обоих - ожоги первой степени», - рассказала заместитель главного врача Центра неотложной помощи детям Алуа Жексенова.

Напомним, в Алматы трое человек едва не убило током в фонтане около цирка. По факту инцидента полиция проводит расследование. В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводится расследование по происшествию.

Ранее медики сообщали о состоянии пострадавших. До этого состояние одного пациента оставалось очень тяжелым.