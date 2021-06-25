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    16:04, 25 Июнь 2021 | GMT +6

    Инцидент с током в алматинском фонтане: двух  пострадавших детей выписали домой

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ- Двух пострадавших девочек при ударе током на фонтане в Алматы выписали из больницы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Состояние восьмилетней и десятилетней девочки улучшилось, и сегодня их выписали домой. В дальнейшем за ними будут следить дома. При поступлении им была диагностирована электротравма, у обоих - ожоги первой степени», - рассказала заместитель главного врача Центра неотложной помощи детям Алуа Жексенова.

    Напомним, в Алматы трое человек едва не убило током в фонтане около цирка. По факту инцидента полиция проводит расследование. В департаменте полиции города Алматы проинформировали, по какой статье будет проводится расследование по происшествию.

    Ранее медики сообщали о состоянии пострадавших. До этого состояние одного пациента оставалось очень тяжелым.


    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматы Происшествия
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