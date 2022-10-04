Инцидент с российскими дальнобойщиками исчерпан – Мининдустрии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев прокомментировал ситуацию с российскими и белорусскими дальнобойщиками, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Данный инцидент исчерпан, было не единообразное толкование документов. Мы приняли алгоритм действий с российской и белорусской сторонами. Разрешительные бланки будут теперь предоставляться, они будут гаситься на границе пересечений с Беларусью. Эти бланки нам тоже необходимы, чтобы наши машины также могли проезжать на территорию Европы», - сказал Каирбек Ускенбаев в кулуарах Правительства.

По его словам, в течение ближайших двух дней разъяснительная работа среди водителей будет проведена.

«Эти водители будут отпущены. По штрафам: часть заплатили, часть, в связи с тем, что инцидент был связан с неоднозначным толкованием принятых актов между нашими странами, мы приняли во внимание и сказали, что впредь нарушения не должны допускаться. Единый порядок установлен, думаю, больше таких ситуаций не повторится», - добавил министр.

Как ранее сообщал ряд СМИ, с российских дальнобойщиков начали требовать разрешительные документы на грузы из ЕС. В ассоциации международных автомобильных перевозчиков заявили о восьми таких случаях. Согласно информации ассоциации, у водителей изъяли документы и они не могут никуда уехать.

В Комитете транспортного контроля Министерства индустрии и индустриального развития Казахстана пояснили, что сейчас из-за санкций, которые ввел ЕС, иностранные перевозчики при ввозе европейских грузов на территорию Казахстана путем перецепки (перегрузки) должны иметь при себе два бланка разрешений.

Механизм перецепки на границе стран ЕС и Беларуси действует с 16 апреля 2022 года. Страны ЕС запретили передвижение российских и белорусских большегрузов по территории Евросоюза, в ответ Беларусь также ввела запрет для фур из Европы.













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