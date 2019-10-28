Инцидент с перекрывшим движение автобусом в Павлодаре прокомментировали в облакимате

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – Обе стороны конфликта с заблокированным на павлодарском автовокзале автобусом будут наказаны, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сообщил на пульт 102, что нелегальный перевозчик выезжает из автовокзала, ведёт погрузку на «Автовокзал-сервисе». Приехали сотрудники полиции. Они походили вокруг, посмотрели, развернулись, уехали, - рассказал журналистам заместитель директора ИП Балтабаев Денис Князькин. - Я повторно сделал вызов - никто ни на что не отреагировал. Потом решил: чтобы какие-то хоть госорганы услышали нас, мы перекрыли дорогу автобусу, трамвайным путям дорогу не перекрывали».

В выезжавшем с вокзала автобусе был 31 пассажир. Им пришлось сидеть в салоне, пока шли разборки. Вставший поперёк движения автобус принадлежит ИП Балтабаеву. Заместитель его директора рассказал, что уже год он официально обслуживает маршрут в Караганду. По его мнению, с территории ТОО «Автовокзал-сервис» ездят нелегальные перевозчики ТОО «Павлодар-Интербус» тем же маршрутом. ИП Балтабаев теряет клиентов и несёт убытки, обращался к властям и в акимат - никто не помог. Решил бороться за свои права сам. Д. Князькин отметил, что прибывшая полиция отправила его автобус на штрафстоянку. Его самого едва не посадили на 10 суток.

Рейс с 31 пассажиром отпустили, сказал директор ТОО «Автовокзал-сервис» Евгений Пилипенко. Именно его подрядчиком оказался второй ИП.

«Вчера выполнял рейс частный перевозчик - ИП, который законно должен был вчера выполнить рейс на основании договора с автовокзалом. Тот автобус, который ему перекрыл, - это тоже ИП. Только он должен ходить в следующий день, то есть сегодня», - заявил прессе директор ТОО «Автовокзал-сервис» Евгений Пилипенко.

Глава ТОО «Автовокзал-сервис» отметил, что работает по договору с автопарком №3 Караганды. Его подрядчики ездят туда через день. Выехавший вчера шофёр работает по договору с вокзалом, который выставил его как резервную машину. А в акимате официальным перевозчиком в Караганду назвали ИП Балтабаев. Хотя то, как он отстаивал своё место под солнцем, назвали неправильным.

«Действия ИП Балтабаев были неправильными, незаконными. К нему были приняты меры. Это вам пояснят в полиции, - подчеркнула заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области Диана Муханова. - У нас межобластные маршруты обслуживаются договором паритета: вчера был день автобусного парка №3. Согласно закону, если какой-то паритетчик отказывается от маршрута или не может обслуживать его, то автоматически должен обслуживать тот перевозчик, у которого имеется паритет - получается в лице ИП Балтабаев».

В акимате Павлодарской области сказали, что рейс «Павлодар-Интербус» как резервный отправили с нарушениями, и что у шофёра не было свидетельства на право перевозки. Ему позволили ехать, чтоб не нарушать прав пассажиров, отказавшихся выйти из автобуса. В отношении руководителя ТОО «Павлодар-Интербус» возбудили административное производство. Материалы в направили в инспекцию транспортного контроля.

Напомним, 27 октября, в 20:15 на пульт 102 поступило сообщение о том, что водитель автобуса одного из ИП перекрыл движение автобусу, следующему по маршруту Павлодар - Караганда. В салоне автобуса находился 31 пассажир, пострадавших не было. Движение других транспортных средств не нарушено. Автобус простоял около часа, блокируя движение другого транспортного средства. Позже движение возобновилось. В отношении водителя возбуждено административное производство по части 3 статьи 597 «Нарушение правил остановки, повлиявшее на создание препятствий для движения других транспортных средств».