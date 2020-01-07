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Инцидент с пассажирским самолетом произошел в аэропорту Стамбула

7 Января 2020 15:30
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Инцидент с пассажирским самолетом произошел в аэропорту Стамбула

СТАМБУЛ. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - Аэропорт им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле приостановил работу во вторник, 7 января, после инцидента с пассажирским самолетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».

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Борт авиакомпании Pegasus Airline прибыл из международного аэропорта г.Шарджа, ОАЭ.

По сообщению Офиса губернатора Стамбула, инцидент произошел утром в 9.43 по местному времени из-за плохих погодных условий – самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Все 164 пассажира были эвакуированы, никто не пострадал.


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Ключевые слова: Происшествия, Транспорт, Турция,
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