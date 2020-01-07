Новости
Инцидент с пассажирским самолетом произошел в аэропорту Стамбула
7 Января 2020 15:30
Поделиться:
СТАМБУЛ. АНАДОЛУ- КАЗИНФОРМ - Аэропорт им. Сабихи Гёкчен в Стамбуле приостановил работу во вторник, 7 января, после инцидента с пассажирским самолетом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство «Анадолу».
Новости по темеВрачи отмечают улучшение состояния пострадавших в авиакатастрофе Детей, пострадавших в авиакатастрофе, готовят к выписке в Алматы Второго пилота, получившего тяжелую травму в авиакатастрофе, перевели в профильное отделение
Борт авиакомпании Pegasus Airline прибыл из международного аэропорта г.Шарджа, ОАЭ.
По сообщению Офиса губернатора Стамбула, инцидент произошел утром в 9.43 по местному времени из-за плохих погодных условий – самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Все 164 пассажира были эвакуированы, никто не пострадал.
Ключевые слова: Происшествия, Транспорт, Турция,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Заблокированного под землей горняка спасли в ВКО
- Наводнения в Джакарте: 66 человек погибли
- Дождь принес временное облегчение Австралии: пожары могут вспыхнуть с новой силой
- Жених убил невесту в Актобе: подозреваемый рассказал свою версию случившегося
- В ВКО ведутся работы по спасению горняка
- 50-летняя женщина погибла в собственном доме в Петропавловске
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Тасмаганбетова Гульжан
954-047