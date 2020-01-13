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Инцидент с неизвестным веществом во фруктах расследуют в СКО

13 Января 2020 01:23
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Инцидент с неизвестным веществом во фруктах расследуют в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Инцидент с неизвестным веществом во фруктах расследуют полицейские на севере Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Петропавловск.news.

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Жительница села Карагаш Тайыншинского района обнаружила белое вещество, похожее на таблетки, в яблоках, мандаринах и грушах. Фрукты женщина купила в местном магазине.
Обнаружив странную находку в еде, она тут же сообщила о ней сельскому фельдшеру. А медицинский работник, в свою очередь, оповестил об этом инциденте полицейских.
В департаменте полиции Северо-Казахстанской области сообщили, что начали досудебное расследование по части 1 статьи 306 «Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Уголовного Кодекса РК.
«По данному факту проводится комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств происшествия. К расследованию привлечены специалисты заинтересованных ведомств, назначен ряд необходимых экспертиз», — прокомментировала руководитель пресс-службы полицейского ведомства Мадина Балгашукова.
Она также добавила, что досудебное расследование находится на контроле руководства департамента полиции региона и областной прокуратуры.

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Ключевые слова: Северо-Казахстанская область,
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