Инцидент с массовым скоплением людей в Нур-Султане прокомментировали в Комитете санэпидконтроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля отреагировал на инцидент с массовым скоплением людей у цветочного магазина по проспекту Мангилик ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BaigeNews.kz.

Мониторинговой группой в составе специалистов акимата района Есиль и полиции был установлен факт нарушения действующего постановления главсанврача Нур-Султана в части проведения массового мероприятия с участием более 2 000 человек – магазин в честь своего открытия устроил розыгрыш лотереи.

«На основании информации (экстренного извещения) от координационного центра, специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки факт нарушения подтвердился и субъекту предпринимательства (ТОО Giobal Fiowers) была вручена повестка о явке в управление 8 февраля для принятия административных мер по части 1 статьи 425 КоАП РК», − сообщил официальный представитель Комитета санэпидконтроля Ержан Байтанаев.С администрацией объекта и участниками розыгрыша проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований постановления.Как сообщалось ранее, возле магазина собрались огромные толпы желающих выиграть призы. Происходящее организаторы снимали на видео и выкладывали в Instagram. Спустя час мероприятие пришлось прервать из-за явного нарушения ограничительных мер.