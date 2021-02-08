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    18:12, 07 Февраль 2021 | GMT +6

    Инцидент с массовым скоплением людей в Нур-Султане прокомментировали в Комитете санэпидконтроля

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитет санитарно-эпидемиологического контроля отреагировал на инцидент с массовым скоплением людей у цветочного магазина по проспекту Мангилик ел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BaigeNews.kz.

    Мониторинговой группой в составе специалистов акимата района Есиль и полиции был установлен факт нарушения действующего постановления главсанврача Нур-Султана в части проведения массового мероприятия с участием более 2 000 человек – магазин в честь своего открытия устроил розыгрыш лотереи.

    «На основании информации (экстренного извещения) от координационного центра, специалистами управления санитарно-эпидемиологического контроля района Есиль была проведена внеплановая проверка. В ходе проверки факт нарушения подтвердился и субъекту предпринимательства (ТОО Giobal Fiowers) была вручена повестка о явке в управление 8 февраля для принятия административных мер по части 1 статьи 425 КоАП РК», − сообщил официальный представитель Комитета санэпидконтроля Ержан Байтанаев.
    С администрацией объекта и участниками розыгрыша проведена разъяснительная работа о необходимости соблюдения требований постановления.
    Как сообщалось ранее, возле магазина собрались огромные толпы желающих выиграть призы. Происходящее организаторы снимали на видео и выкладывали в Instagram. Спустя час мероприятие пришлось прервать из-за явного нарушения ограничительных мер.


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