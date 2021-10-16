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    15:11, 16 Октябрь 2021 | GMT +6

    Инцидент с избиением учителя разъяснили карагандинские полицейские

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Карагандинцев взбудоражило сообщение в социальных сетях о том, что некий мужчина, ворвавшийся в школу-интернат, при детях избил учительницу. Инцидент разъяснили в ДП Карагандинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На одном из пабликов в Instagram появилось анонимное сообщение от подписчика, где он говорит, что в школу-интернат для детей с нарушением слуха ворвался мужчина и напал на учительницу. В ходе мониторинга социальных сетей полицейские выявили данное сообщение, и начали расследование.

    «Для выяснения достоверности информации в ДП Карагандинской области создали рабочую группу. Она установила, что 14 октября в школе-интернате №3 произошел инцидент. 25-летний мужчина пришел выяснять отношения с женой - она работает учителем в этом учебном заведении. Разговор между супругами происходил в отсутствии детей. Также установлено, виновник происшествия не имеет отношения к религиозной организации радикального толка», - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

    Факт зарегистрирован в Кировском отделе полиции УП города Караганды. Также управление образования Карагандинской области проводит проверку факта, по результатам которой будет принято решение.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Образование Карагандинская область Происшествия Правоохранительные органы
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