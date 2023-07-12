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    17:19, 12 Июль 2023 | GMT +6

    Инцидент с Бейбутом Шуменовым прокомментировали в Минкультуры и спорта

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    Фото: sports.kz
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Министерстве культуры и спорта прокомментировали инцидент, связанный с чемпионом мира по боксу Бейбутом Шуменовым, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существует утвержденная этика. В этом направлении ведется работа со спортсменами, тренерами и членами национальной сборной. Также мы проводим идеологические работы. Мы слышим новости о Бейбуте Шуменове. Конечно, это неправильный поступок, тем более, это произошло в общественном месте», - прокомментировал журналистам председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Ербол Мырзабосынов.

    По его словам, казахстанские спортсмены должны подавать пример обществу.

    Ранее заместитель министра внутренних дел Кайрат Сунтаев подтвердил участие в драке бывшего чемпиона мира по боксу Бейбута Шуменова в одном из торгово-развлекательных центров с мужчиной с ребенком на руках.


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