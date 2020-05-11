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Инцидент на иранском военном судне привел к гибели более чем 10 человек

Автор:  
Раушан Конырбаева
11 Мая 2020, 17:23
Инцидент на иранском военном судне привел к гибели более чем 10 человек

ТЕГЕРАН. КАЗИНФОРМ - На юге Ирана (южная провинция Хормозган), в акватории порта Яск, во время военных учений произошел инцидент с судном «Конарак». В результате погибло примерно 19 военнослужащих военно-морского флота, около 15 человек получили ранения и травмы различной степени тяжести. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на IRNA.

Вскоре после инцидента начались спасательные работы, пострадавшие были эвакуированы и отправлены в медицинские учреждения.

В заявлении ВМС Ирана говорится, что пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

В настоящее время ведется экспертное расследование причин инцидента.

«Конарак» длиной 47 метров и водоизмещением 40 тонн был произведен в Нидерландах, с 1988 года стоит на вооружении ВМС Ирана, в 2018 году судно было отремонтировано.


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