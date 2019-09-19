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Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести все дополнительные силы

Редактор:  
Ринат Дусумов
19 Сентября 2019, 11:17
Инцидент на границе: Кыргызстан и Таджикистан договорились отвести все дополнительные силы

БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - Председатель Государственной пограничной службы Кыргызстана Уларбек Шаршеев рассказал агентству «Кабар» об итогах переговоров с Таджикистаном по инциденту на границе, произошедшему 17 сентября, передает МИА «Казинформ».

Шаршеев подчеркнул, что переговоры прошли тяжело, но единого результата достичь удалось.

«Переговоры прошли тяжело. Но мы приняли решение в итоге, чтобы вернуться на исходное положение, которое было 14 сентября, до конфликта, и в то же время отвести все дополнительные силы и средства в пункты постоянной дислокации. Охрану границ осуществлять штатными подразделениями. Также органы внутренних дел пришли к соглашению о совместном патрулировании в населенном пункте Каларча в Таджикистане и Максат в Кыргызстане в целях недопущения эскалации напряжения», - сказал он.

В данный момент, как рассказал председатель Погранслужбы, на местах остались работать представители ГПС в областях.

«Мой непосредственный представитель, первый заместитель, остался там и будет контролировать взаимный отвод сил и средств», - дополнил он.

Напомним, 16 сентября на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошёл пограничный инцидент с применением оружия.


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