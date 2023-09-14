Инцидент на АНПЗ прокомментировали в KEGOC

АО «KEGOC» прокомментировали остановку ряда технологических установок на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, которая произошла сегодня рано утром, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

13 сентября в 06.45, на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе произошла остановка ряда технологических установок. В пресс-службе АНПЗ назвали причиной просадку электроэнергии со стороны АО «KEGOK». С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была направлена на факельную систему, согласно технологическому регламенту. На АНПЗ отметили, что «произошедшая ситуация не окажет существенного влияния на производственный процесс».

Как отметили, в свою очередь, в АО «KEGOC», линия 220 кВ Атырау-Кульсары не связана с энергоснабжением АНПЗ.

«13 сентября в 07:46 по времени Астаны с успешным автоматическим повторным включением отключалась линия электропередачи 220 кВ Л-2025 Атырау-Кульсары, таким образом нормальная работа сетей не нарушалась. Данная линия не связана с энергоснабжением АНПЗ. На заводе отключились отдельные присоединения напряжением 0,4 кВ, в результате потребление АНПЗ снизилось с 64 до 56 МВт. В 08:55 персонал завода включил оборудование в работу, тем самым исходное потребление было восстановлено. АО «KEGOC» готов совместно с АНПЗ рассмотреть правильность настроек работы автоматики на заводе», - пояснили в пресс-службе АО «KEGOC».