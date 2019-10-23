Инцидент между водителем и полицейским в Караганде прокомментировали в ДП области

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – На странице в социальных сетях одного из популярных пабликов города Караганды было опубликовано видео конфликта автовладельца с сотрудником полиции. В департаменте полиции области прокомментировали ситуацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На одном из пабликов в социальной сети накануне появилось видео под названием «Конфликт карагандинца с полицейским». На видео автовладелец спорит с сотрудником полиции о правомерности его действий и оспаривает свою невиновность. Что же произошло между полицейским и водителем авто, прокомментировали в департаменте полиции Карагандинской области.

«21 октября текущего года на пересечении улиц Баженова - Прогресса города Караганды водитель автомашины «Hyundai Accent» не пропустил пешеходов при повороте направо. В это время на красном сигнале светофора стояла спецавтомашина полка патрульной полиции, которая направлялась на место дислокации, чтобы заступить на службу. Возмущенные действием водителя «Hyundai Accent» остальные участники дорожного движения обратились к сотруднику полиции, который незамедлительно среагировал, включил проблесковые маячки и направился за нарушителем. При преследовании данная автомашина скрылась в частном секторе и была обнаружена на частично огороженной территории. Сотрудник полиции подошел к водителю, представился и сделал устное замечание, предупредив о недопущении впредь нарушений ПДД. После беседы разъяснительного характера полицейский стал выезжать задним ходом с территории, и в этот момент предупрежденный водитель перегородил путь и стал снимать на видео, при этом провоцируя на конфликт сотрудника полиции, на что тот, выйдя из спецавтомашины, сделал замечание на счет его поведения. Спровоцировать сотрудника полиции ему не удалось», - сообщили в департаменте полиции.

По информации ведомства, экипаж данной автомашины в момент происходящего еще не заступил на службу, в связи с чем установленные видеорегистраторы не производили фиксацию. Согласно законодательству Республики Казахстан, сотрудник полиции вправе сделать устное замечание на отдельные правонарушения. В данном случае полицейский решил ограничиться предупреждением.

Стоить отметить, что с начала текущего года на территории города Караганды в результате несоблюдения водителями правил дорожного движения, в частности, непредоставления преимущества движения пешеходам, совершено более 30 наездов на пешеходов, при которых 32 человека получили различные телесные повреждения и два человека погибли.

На территории Караганды с 21 по 27 октября проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога», основной целью которого является профилактика нарушений ПДД.

Департамент полиции Карагандинской области призывает всех участников дорожного движения не нарушать ПДД, быть внимательными на проезжей части и проявлять уважение к другим участникам дорожного движения.