Инаугурация Садыра Жапарова состоится 28 января

БИШКЕК. КАБАР-КАЗИНФОРМ - Исполняющий обязанности президента Кыргызстана, торага Жогорку Кенеша Талант Мамытов подписал Указ «О подготовке и проведении торжественной церемонии вступления в должность вновь избранного президента КР». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Кабар.
Согласно Указу, образован организационный комитет по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность новоизбранного президента, которая состоится 28 января 2021 года.
Ниже приводим состав организационного комитета по подготовке и проведению торжественной церемонии вступления в должность новоизбранного президента КР:
- Касмамбетов Суйунбек Сапарбекович – руководитель аппарата президента КР, председатель организационного комитета;
- Шайлдабекова Нуржан Кармабековна – председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов КР, заместитель председателя организационного комитета;
- Новиков Артем Эдуардович – исполняющий обязанности премьер-министра КР, первый вице-премьер-министр КР, заместитель председателя организационного комитета;
- Аманбаев Бактыбек Абдилашимович – руководитель аппарата правительства – министр КР;
- Сабырбеков Алмазбек Амангелдиевич – руководитель аппарата Жогорку Кенеша;
- Омуралиев Таалайбек Барыктабасович – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил КР;
- Казакбаев Руслан Айтбаевич – министр иностранных дел КР;
- Ниязбеков Улан Омоканович – министр внутренних дел КР;
- Ажикеев Бообек Эргешович – министр чрезвычайных ситуаций КР;
- Мукашев Кыялбек Белекович – министр финансов КР;
- Бейшеналиев Алымкадыр Сабирдинович – министр здравоохранения КР;
- Кадырбеков Нуржигит Кадырбекович – министр культуры, информации и туризма КР;
- Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич – председатель Государственного комитета национальной безопасности КР;
- Тулобаев Балбак Зарлыкович – исполняющий обязанности мэра города Бишкек;
- Алиев Бактияр Жеңишбекович – генеральный директор Общественной телерадиовещательной корпорации КР;
- Жумаев Алтынбек Мусаевич – руководитель ТРК «7 канал».
Накануне ЦИК КР утвердила протокол о результатах досрочных выборов Президента КР. Согласна итогам голосования кандидат на должность президента КР Садыр Жапаров получил 1 105 248 голосов, что составляет 79,20 %, то есть свыше половины голосов всех избирателей, принявших участие в выборах.