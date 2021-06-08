Инактивированный вирус не теряет свои антигенные свойства - Ерлан Раманкулов о QazVac

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - При производстве вакцины QazVac инактивированный вирус не теряет свои антигенные свойства. Об этом заявил генеральный директор Национального центра биотехнологии Ерлан Раманкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Действительно, формальдегид, используемый для инактивации вируса, может серьезно нарушить антигенные качества вакцины, тем самым ухудшив ее эффективность. Для того чтобы объективно и полно оценить эффективность той или иной вакцины, собственно и проводят третью фазу клинических испытаний. Как мы знаем, в настоящее время QazVac их уже завершает. В составе экспертной группы я внимательно ознакомился с результатами, полученными в первой и второй фазах клинических испытаний и могу сказать, что они убедительно демонстрируют формирование у вакцинированных сильного клеточного иммунного и достаточного антительного ответа. Это говорит о том, что при производстве вакцины QazVac инактивированный вирус не теряет свои антигенные свойства, а значит, использование формальдегида является вполне оправданным», - сказал Ерлан Раманкулов.

По словам ученого, данные будут опубликованы в одном из самых авторитетных медицинских изданий мира.

Генеральный директор Национального центра биотехнологии также прокомментировал метод оценки эффективности вакцины, а именно подсчет доли провакцинированных добровольцев, у которых появились специфические к коронавирусу антитела (процент сероконверсии).

«Безусловно, этот метод является лишь косвенным индикатором иммунной реакции на введение вакцины, но никак не мерилом эффективности вакцины. Точная оценка эффективности QazVac будет подсчитана после завершения третьей фазы клинических испытаний в середине июля этого года, когда произойдет учёт количества заболевших COVID-19 среди вакцинированных добровольцев и группы плацебо», - уточнил Ерлан Раманкулов.

НИИ проблем биологической безопасности Комитета науки Минобразования РК ранее прокомментировал использование формальдегида при производстве вакцины QazVac.