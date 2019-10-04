Имя Онайбая Кушекова присвоено колледжу в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Имя государственного деятеля Онайбая Кушекова присвоено колледжу в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Атырауском аграрно-техническом колледже прошло тожественное мероприятие, посвященное присвоению учебному заведению имени известного государственного деятеля Онайбая Кушекова. О. Кушеков более 15 лет возглавлял область. Работал на многих других важных постах. Благодаря его целеустремленности, опыту и трудолюбию было сделано много важных для страны дел.

Председатель федерации профсоюзов Казахстана Ералы Тугжанов, поздравляя родных Онайбая Кушекова, весь коллектив колледжа и его студентов, отметил его заслуги перед населением.

«Несколько лет он руководил Мангистауским регионом (в то время Мангышлак). Во время пребывания Онайбая Кушекова на посту руководителя Гурьевской области произошло открытие крупнейшего Тенгизского нефтяного месторождения, была построена дорога Атырау – Ганюшкино, начато строительство дорог Атырау – Макат – Кульсары, затем Индер – Сагиз – Миялы, построена железная дорога Макат – Индер. Получило развитие сельское хозяйство области и много других важных для региона событий», - сказал Ералы Тугжанов.





Заслуженный ветеран Есен Таскинбаев вспомнил о временах совместной работы с Онайбаем Кушековым. Это были времена больших свершений, трудностей и побед. «Надеюсь, колледж будет с гордость носить имя Онайбая Кушекова. И преподаватели учебного заведения воспитают и обучат новых талантов, которые будут работать во благо государства», - отметил Есен Таскинбаев





В ходе торжественного мероприятия приглашенные гости приняли участие в открытии бюста Онайбая Кушекова, побывали в музее колледжа и ознакомились с деятельностью учебного заведения.



