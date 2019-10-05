Имя лучшего пресс-секретаря года назвали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров стал лучшим пресс-секретарем 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

4 октября 2019 года в Нур-Султане в рамках ежегодной конференции по вопросам развития PR и коммуникаций «International PR Forum Astana» по результатам независимого голосования журналистов официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров признан лучшим пресс-секретарем 2019 года.