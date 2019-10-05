Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 20:41
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:31
-
-
вчера 19:05
-
-
Имя лучшего пресс-секретаря года назвали в Нур-Султане
5 Октября 2019 17:05
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров стал лучшим пресс-секретарем 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.
4 октября 2019 года в Нур-Султане в рамках ежегодной конференции по вопросам развития PR и коммуникаций «International PR Forum Astana» по результатам независимого голосования журналистов официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров признан лучшим пресс-секретарем 2019 года.
Ключевые слова: МИД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Региональный фронт-офис по сопровождению инвесторов открыли в Алматинской области
- Шахрат Нурышев назначен первым заместителем министра иностранных дел РК
- «Болашаковец» не может получить визу в США из-за подделки документов мошенником
- Мухтар Тлеуберди провел личный прием граждан в партии «Nur Otan»
- Дело Акжаркын Турлыбай прокомментировал глава МИД
- Нур-Султан назван самым «зелёным» городом мусульманского мира
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
954-047
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047