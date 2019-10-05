+7 (701) 759 90 19 Лента
Нур-Султан: 19 °С
Алматы: 21 °С
USD 388.89 EUR 426.92
RUB 6.00 CNY 54.41
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Имя лучшего пресс-секретаря года назвали в Нур-Султане

5 Октября 2019 17:05
Поделиться:
Имя лучшего пресс-секретаря года назвали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров стал лучшим пресс-секретарем 2019 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

4 октября 2019 года в Нур-Султане в рамках ежегодной конференции по вопросам развития PR и коммуникаций «International PR Forum Astana» по результатам независимого голосования журналистов официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров признан лучшим пресс-секретарем 2019 года.

Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: МИД РК,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Алмас Жумабаев
Алмас Жумабаев
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив