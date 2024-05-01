Бахытнур и Иван Гросс уже много лет живут в счастливом браке, у них двое взрослых сыновей, которые своей профессией выбрали спасение людей. Их родители до сих пор живут в сельской местности, между собой общаются на казахском. Об отношениях в семье и любви к работе корреспонденту агентства Kazinform рассказал старший пожарный ПЧ-4 Диас Гросс.

Диас Гросс работает пожарным, у него есть казахские и немецкие корни. На отца он похож и внешне, и по характеру.

— Папа раньше работал водителем автобуса, мама — бухгалтером. Он подвозил ее на работу, потом познакомились, поженились. Родились мы с Мирасом. Вообще, у нас в семье все общаются на казахском, на праздники бешпармак готовим. Тетя, бывает, готовит немецкие блюда, тот же — штрудель, — рассказывает Диас Гросс.

Из детства он помнит дедушку по отцу — Отто. Тот в совершенстве владел немецким, когда приезжали родственники из Германии, говорил с ними на родном языке. Внуки, выросшие в Майском районе, знают только отдельные немецкие слова. Зато отлично говорят как на русском, так и на казахском.

После армии Диас, как и старший брат, перебрался в Павлодар и устроился в пожарную часть. Родители выбор сыновей приняли, но до сих пор переживают. Просят быть аккуратнее, особенно, когда младший начинает делиться историями из будней пожарного.

Фото: из семейного архива Диаса Гросса

— Устроился в пожарную часть и полюбил эту работу. До сих пор помню свой первый выезд. Волновался, в голове столько мыслей крутилось. А сейчас пожарная часть стала моим вторым домом. Столько всего случилось за это время: и людей из горящих домов спасали, и детей вытаскивали, которые одни остались во время пожара. Но бывают и психологически тяжелые вызовы. Года два назад на десятом этаже вскрывали дверь: в квартире — пожар, кругом черный дым, ничего не видно. Мы надели специальные аппараты, зашли, вытащили мужчину с ожогами. Он дышал, был пульс, но медики не смогли его спасти — потеряли. Тот случай сильно засел в памяти, — рассказывает Диас Гросс.

Весной у пожарных работы хватает. Нужно и дома от подтопления спасать, и дачи — от огня.

— В этом году коллеги поехали в СКО помогать, людей эвакуировать, спасать имущество. А сейчас мы несем дежурство на дачах: у людей начался огородный сезон, они жгут сухую траву на участках, а из-за ветра огонь может очень быстро распространиться, — говорит Диас.

Коллеги и новые знакомые не всегда сразу могут угадать, кто он по национальности. Даже для его супруги это стало сюрпризом.

Фото: из семейного архива Диаса Гросса

— Бывают забавные случаи. Когда медкомиссию проходил, все удивлялись: как это — имя казахское, отчество русское, фамилия немецкая. Диас Иванович Гросс. Спрашивали, кто я по национальности. Когда говорил, что — немец, ребята были в шоке. Я же в основном на казахском общаюсь, лучше, чем некоторые из коллег-казахов, — рассказывает старший пожарный Диас Гросс. — Вообще, я на папу похож, у обоих характер сложный. Внешне говорят, что копия отца в молодости. А старший брат Мирас больше на маму похож, она у нас очень добрая и спокойная.

Мирас старше брата на семь лет. Ему тоже приходилось спасать людей из горящих квартир, как-то он вывел из охваченного огнем здания 10 человек. Сейчас перевелся в УЧС, и перебрался с семьей ближе к родителям — в родной Майский район. Теперь не тушит, а собирает информацию после пожаров.

Фото: из семейного архива Диаса Гросса

Сейчас у обоих братьев — уже свои дети. По большим праздникам все собираются в доме родителей. Это большая и дружная семья.