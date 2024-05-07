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    14:54, 07 Май 2024 | GMT +6

    Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе  

    Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе 
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

    В канун Дня защитника Отечества и 79-ой годовщины Победы в средней школе № 44 Астаны прошло торжественное мероприятие, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе 
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК 

    В нем приняли участие представители Министерства обороны, управления образования г. Астаны, ветераны Вооруженных сил, Афганской войны, руководители школ, учащиеся и родственники Рахимжана Кошкарбаева.

    Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе 
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК 

    Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК полковник юстиции Тлеухан Басхожаев напомнил, что в этом году исполняется 100 лет Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову и Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя над рейхстагом.

    – Мероприятие проводится в рамках комплексного плана, утвержденного Правительством. Оно направлено на увековечивание имени достойного сына казахского народа, являющегося примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества. Носить имя прославленного героя почетно и ответственно, – подчеркнул он.

    Важным событием для школы и ее учеников стало открытие мемориальной доски Рахимжана Кошкарбаева и класса начальный военно-технологический подготовки имени народного героя.

    Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе 
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК 

    – Мы рады, что имя нашего дяди присвоили школе и его подвиг никогда не забудется. При жизни он не хотел рассказывать о войне и всегда желал только мира. Пусть так и будет всегда и наш бирюзовый флаг гордо реет в небе, – пожелала внучатая племянница Рахимжана Кошкарбаева Маржан Нурмагамбетова.

    Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе 
    Фото:  пресс-служба Министерства обороны РК 

    В завершение мероприятия рота почетного караула показала дефиле с оружием, а школьники сыграли сценки, связанные с героем войны Рахимжаном Кошкарбаевым.

    Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе 
    Фото: пресс-служба Министерства обороны РК 

     

    Теги:
    7 мая Юбилей День защитника Отечества Рахимжан Кошкарбаев Минобороны РК Астана Дата
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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