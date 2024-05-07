Имя героя войны Рахимжана Кошкарбаева присвоено столичной школе  

В канун Дня защитника Отечества и 79-ой годовщины Победы в средней школе № 44 Астаны прошло торжественное мероприятие, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В нем приняли участие представители Министерства обороны, управления образования г. Астаны, ветераны Вооруженных сил, Афганской войны, руководители школ, учащиеся и родственники Рахимжана Кошкарбаева.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

Начальник департамента воспитательной и идеологической работы Министерства обороны РК полковник юстиции Тлеухан Басхожаев напомнил, что в этом году исполняется 100 лет Герою Советского Союза Сагадату Нурмагамбетову и Халық Қаһарманы Рахимжану Кошкарбаеву, водрузившему знамя над рейхстагом.

– Мероприятие проводится в рамках комплексного плана, утвержденного Правительством. Оно направлено на увековечивание имени достойного сына казахского народа, являющегося примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества. Носить имя прославленного героя почетно и ответственно, – подчеркнул он.

Важным событием для школы и ее учеников стало открытие мемориальной доски Рахимжана Кошкарбаева и класса начальный военно-технологический подготовки имени народного героя.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

– Мы рады, что имя нашего дяди присвоили школе и его подвиг никогда не забудется. При жизни он не хотел рассказывать о войне и всегда желал только мира. Пусть так и будет всегда и наш бирюзовый флаг гордо реет в небе, – пожелала внучатая племянница Рахимжана Кошкарбаева Маржан Нурмагамбетова.

Фото: пресс-служба Министерства обороны РК

В завершение мероприятия рота почетного караула показала дефиле с оружием, а школьники сыграли сценки, связанные с героем войны Рахимжаном Кошкарбаевым.