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Имя Димаша Кудайбергена оказалось на Марсе

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
20 Февраля 2021, 23:18
Имя Димаша Кудайбергена оказалось на Марсе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поверхности Марса 18 февраля достиг новый ровер Perseverance. Наряду с научным оборудованием он перевез на красную планету имена миллионов человек, среди которых есть Димаш Кудайберген, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на dimashnews.com.

Марсоход Perseverance отправился в далекое путешествие 30 июля 2020 года, и спустя почти семь месяцев успешно приземлился на красной планете.

Ровер стоимостью $2,7 млрд в среднем будет преодолевать по 200 метров в марсианский день. Он оборудован рукой-манипулятором длиной около 2 метров, буром и научными приборами, среди которых камера для съемок в высоком разрешении, датчики для измерения погоды и мониторинга пыли, рентгеновская система и система камер для измерения химического состава горных пород.

Также Perseverance доставил на Марс памятную табличку в честь медиков, борющихся с коронавирусной инфекцией, и три кремниевых чипа размером с ноготь, на которых нанесены имена почти 11 миллионов людей, принявших в акции NASA «Отправь свое имя на Марс».

Имя казахстанского исполнителя Димаша Кудайбергена предложили нанести на табличку Dears из разных стран, включая США, Турцию, Россию.

Ожидается, что миссия марсохода Perseverance по поиску признаков бактериальной жизни на Марсе и исследования поверхности планеты продлится около двух лет.

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