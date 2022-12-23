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Имя Бейсена Куранбека присвоено Дому журналистов в Талдыкоргане

23 Декабря 2022, 15:14
Имя Бейсена Куранбека присвоено Дому журналистов в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ – В Талдыкоргане Дому журналистов присвоено имя известного журналиста, достойного сына нашего народа Бейсена Куранбека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мероприятии приняли участие аким Жетысуской области Бейбит Исабаев, депутат Сената Парламента РК Нурторе Жусуп, депутат Мажилиса Жанарбек Ашимжан, ветеран телевидения Кайнар Олжай.

Они рассказали о большом вкладе, внесенном Бейсеном Куранбеков в развитие казахского телевидения, поделились теплыми воспоминаниями.

Бейсен Куранбек, популярный телеведущий, чья программа «Айтуға оңай» полюбилась зрителям, болевший за народ, прямо причастен к строительству здания Дома журналистов. Здесь расположены редакции телеканала «Жетысу», областных газет «Жетысу» и «Огни Алатау», а также корреспондентские пункты республиканских телеканалов.

Внесший большой вклад в развитие казахского телевидения Бейсен Куранбек в своих программах «Айтуға оңай» и «Қарекет» поднимал социальные вопросы. Его программы помогли сотням людей, оказавшихся в трудной ситуации, в решении их проблем.

Благодаря своей широкой душе, добросовестному отношению к работе Б.Куранбек стал популярным журналистом, его программа «Айтуға оңай» очень нравилась зрителям.

Бейсен Куранбек родился 9 декабря 1971 года в селе Кызылжар Кербулакского района Алматинской области. Окончил Казахский национальный университет имени аль-Фараби. Трудовой путь начал в республиканской газете «Спорт» в качестве корреспондента, ответственного секретаря. В дальнейшем работал на телевидении – на телеканалах «Рахат», «31 канал», «Хабар», в Телерадиокомплексе Президента РК.

В 2007-2012 годах был генеральным директором Алматинского областного телевидения «Жетысу».

В 2013-2017 годах был ведущим социально-бытового ток-шоу «Айтуға оңай» на телеканале «Казахстан». С сентября 2017 года вел программу «Қарекет».

В октябре 2014 года был вновь назначен генеральным директором Алматинского областного телеканала «Жетысу».

В 2006 году получил премию Президента Казахстана и звание «Қазақстан мәдениет қайраткері.

Бейсен Куранбек умер от тяжелой болезни утром 18 мая 2020 года в городе Талдыкоргане.

Светлый образ Бейсена Куранбека навсегда сохранится в сердцах его коллег.



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