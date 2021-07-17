21:08, 16 Июль 2021 | GMT +6
Имущество на 710 тысяч тенге отдал аферисту карагандинец
КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Имущество на 710 тысяч тенге отдал аферисту карагандинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.
19 июня в Железнодорожный отдел полиции УП города Караганды обратился 49-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный путем обмана завладел электровелосипедом, сотовым телефоном и ключами от дома и гаража. Сумма ущерба составила 710 тысяч тенге.
15 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 44-летнего мужчину. Он дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование.