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    21:08, 16 Июль 2021 | GMT +6

    Имущество на 710 тысяч тенге отдал аферисту карагандинец

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Имущество на 710 тысяч тенге отдал аферисту карагандинец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    19 июня в Железнодорожный отдел полиции УП города Караганды обратился 49-летний житель города. Он сообщил, что неизвестный путем обмана завладел электровелосипедом, сотовым телефоном и ключами от дома и гаража. Сумма ущерба составила 710 тысяч тенге.

    15 июля в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 44-летнего мужчину. Он дал признательные показания.

    Возбуждено уголовное дело по статье 190 УК РК «Мошенничество». Ведется расследование.


    Теги:
    Борьба с преступностью Карагандинская область Правоохранительные органы
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