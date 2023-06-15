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    12:18, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Имущество на 13 млн тенге похитили у жителя Темиртау

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    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На более чем 13 млн тенге похитил вор имущество у жителя Карагандинской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

    В Старогородской отдел полиции управления полиции города Темиртау поступило заявление 53-летнего жителя города. Он сообщил, что имеет бокс, в котором хранит бытовую технику, строительные материалы и прочее имущество. Мужчина долгое время не посещал его, а когда решил провести инвентаризацию всего того, что там находилось, то обнаружил следы пребывания вора.

    Неизвестный прибрал к рукам все ценности, которые находились в боксе: 16 автомобильных дисков, телевизор, два холодильника, монитор, кондиционер, строительные леса, 79 рулонов обоев и 700 кг арматуры. Общая сумма ущерба составила более 13 млн тенге.

    В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемого – 33-летнего мужчину. Он дал признательные показания, пояснив, что хищение совершил в несколько приемов. При этом часть украденных ценностей злоумышленник сдал в пункт приема металлолома, часть реализовал по бросовым ценам. Ведется досудебное расследование по статье 188 УК РК «Кража».


    Теги:
    Карагандинская область Борьба с преступностью Закон и право Правоохранительные органы
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