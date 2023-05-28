Имущество Минздрава на 516 млн тенге передадут Назарбаев Университету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Незавершенные объекты, находящиеся в собственности Министерства здравоохранения, будут переданы на баланс «Назарбаев Университета», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Передать с баланса Министерства здравоохранения Республики Казахстан в собственность автономной организации образования «Назарбаев Университет» республиканское имущество в виде затрат на незавершенное строительство согласно приложению к настоящему постановлению», - отмечено в постановлении Правительства, размещенном на портале открытых НПА.

Так, планируется передать:

- сети электроснабжения 10 Кв стоимостью в 26 434 тенге

- строительство ТП -10/0 Кв и КЛ 6-10 Кв - 24 267 667,20 тенге

- электромонтажные работы - 13 217 230 тенге

- проектно-сметная документация НАО «Национальный научный кардиохирургический центр на 180 коек в городе Астане» - 345 200 000 тенге.

- проектно-сметная документация АО «Республиканский диагностический центр на 500 посещений в смену в городе Астане» - 134 200 000 тенге

Итого - 516 911 331,20 тенге.