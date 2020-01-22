Имущественные права предпринимателей защитили в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2019 году в Актюбинской области защищены имущественные права 17 субъектов предпринимательства на сумму более 3 млрд тенге. Итоги работы за год подвели в палате предпринимателей региона, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В 2019 году в палату поступило 177 обращений по вопросам защиты бизнеса, 126 из них были решены положительно. Наибольшее количество жалоб от актюбинских предпринимателей поступает по вопросам земельных отношений и архитектуры, налогообложения, субсидий, закупок и взаимоотношениям с местными исполнительными органами.

За год за нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности 9 госслужащих были привлечены к различным видам ответственности.

Самые острые проблемы были рассмотрены на заседаниях Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции. Палатой выявлено 24 административных барьеров в сферах: налоговой, таможенной, архитектуры и градостроительства, земельной и других.

Так в феврале прошлого года в региональную палату предпринимателей поступили обращения от двух крестьянских хозяйств Айтекебийского и Алгинского районов. Фермеры пожаловались на волокиту в работе полицейских по раскрытию краж скота. Как утверждали руководители хозяйств, несмотря на длительный срок ведения расследования по их заявлениям, кражи остаются нераскрытыми.

«Работу полицейских рассмотрели на совете по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции, а материалы направили в прокуратуру. По итогам принятых мер, приказом начальника ДВД Актюбинской области, заместителю начальника СО ОВД Айтекебийского района и следователю СУ ДП Актюбинской области был объявлен строгий выговор, следователю СО Алгинского района ОВД Актюбинской области объявлен выговор», - рассказал начальник правового отдела Палаты предпринимателей Нурлан Махамбетов.