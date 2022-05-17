Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Импортозависимость по мясу снизилась в Казахстане

    17 Мая 2022, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Снизить импортозависимость с 51% до 35% удалось благодаря мерам государственной поддержки отрасли, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Животноводство страны в целом характеризуется как относительно стабильно развивающаяся отрасль сельского хозяйства. Об этом свидетельствуют устойчивые темпы роста численности скота и птицы, улучшение их качественных показателей, повышение продуктивности животных, а также увеличение объемов производства животноводческой продукции», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев в ходе заседания Правительства.

    Он отметил, что страна стала самообеспеченной по говядине, баранине, конине и яйцу, а по мясу птицы за последние 3 года удалось импортозависимость снизить с 51% до 35%.

    «Все это произошло благодаря мерам государственной поддержки отрасли, объемы которых из года в год растут стабильными темпами. Надо отметить, что на сегодняшний день отрасль обрела инвестиционную привлекательность», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Экономика Сельское хозяйство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Меры по увеличению инвестиционной доходности Нацфонда примут в РК
    39 иностранных компаний планирует релоцировать в Казахстан Правительство
    Какого уровня достиг госдолг Казахстана
    Увеличить штрафы за неэффективное привлечение внешних займов призвала Наталья Годунова
    Популярное
    1 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    2 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    3 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Сильные дожди идут в СКО