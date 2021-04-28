Импортный цемент должен соответствовать нацстандарту - Минторговли РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня состоялась отраслевая онлайн-встреча Минторговли РК с представителями ассоциации производителей цемента и бетона «QazСem» по обсуждению актуальных вопросов отрасли. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В центре внимания были меры, предпринятые уполномоченным органом по противодействию незаконному обороту фальсифицированной цементной продукции на рынке строительных материалов.

«Сегодня казахстанский цемент является качественным и конкурентоспособным, как на внутреннем, так и внешнем рынке. У нас имеются заводы второго поколения. Но, к сожалению, на рынке встречается фальсификат, дешевый цементный «ширпотреб», - отметил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов.

На практике за 4 года совместной работы КТРМ МТИ РК совместно с отраслевиками отработан целый комплекс инструментов и механизмов стандартизации, технического регулирования.

Так, в рамках разработанного мастер-плана проводились встречи с отраслевой ассоциацией «QazСem» для обсуждения и выработки схем устранения существующих проблем.

В итоге претерпел изменения технический регламент РК «О безопасности зданий и сооружений, строительных материалов и изделий». В него включена норма по обязательному подтверждению соответствия на основе национального стандарта СТ РК 3361-2019 «Оценка соответствия. Порядок подтверждения соответствия цементов».

«Данное решение в дальнейшем обяжет всех участников рынка цементной отрасли, в том числе и зарубежных производителей (импортеров) проходить обязательное подтверждение соответствия согласно этому национальному стандарту», - подчеркнул руководитель КТРМ Арман Абенов.

Также А. Абенов сообщил, что с 1 июля 2021 года вступает в силу Закон Республики Казахстан «О техническом регулировании»:

«Теперь Комитетом технического регулирования и метрологии будет осуществляться государственный надзор за соблюдением требований технического регламента в виде профилактического контроля без посещения и с посещением самого субъекта (объекта), внеплановая проверка, по итогам которой при наличии нарушения будет производиться отбор образцов продукции с целью их испытаний в лабораториях», - сказал он.

Но без возможности проверки продукции, то есть наличия соответствующих лабораторий государственный надзор не будет столь эффективным в выявлении контрафактной продукции и дальнейшей защиты внутреннего рынка от некачественного цемента, поставляемого из Ирана, Китая, отметил А. Абенов.

В связи с чем, приоритетной задачей КТРМ является развитие лабораторной базы. Так, 27 апреля 2021 года испытательная лаборатория «Сапа Интер Систем» по проверке качества цемента получила электронный аттестат аккредитации, которая на 100% обеспечит испытательную базу по СТ РК 3361-2019.



