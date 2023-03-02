Импортируемые товары могут подешеветь в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Казахстане могут подешеветь импортируемые товары в связи с понижением курса доллара США. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поскольку в основном, когда курс доллара растет, растут цены на импортируемые товары. В связи с этим (снижением курса доллара), мы ожидаем, что на импортируемые товары будет постепенное снижение», - сказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в кулуарах Сената.

В целом, как отметил министр, инфляция будет снижаться.

«Вот эти месяцы пиковые – более 20% сейчас (инфляция). Думаем, через 2-3 месяца на спад пойдет. И мы уже в уточненном бюджете отразили уровень инфляции в пределах 7,5 – 9,5%. Поэтому будем таргетировать данный уровень, и в целом ожидаем снижения цен», - добавил Ерулан Жамаубаев.