Импортерам зерна и муки продлили нулевую ставку НДС в Кыргызстане

5 Января 2023, 16:15

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ – В целях обеспечения продовольственной безопасности страны и стабилизации рыночных цен, действие нулевой ставки налога на добавленную стоимость для импорта зерна и муки продлили в Кыргызстане. Соответствующее постановление подписано Кабинетом министров КР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт правительства.

Согласно документу, нулевой НДС будет действовать до 31 декабря 2023 года на импорт зерна, ввозимого на территорию Кыргызской Республики, субъектом при условии дальнейшей поставки в адрес производителя муки и Фонда государственных материальных резервов МЧС КР, а также самим производителем муки для последующей переработки в муку.

В Кыргызстане с начала текущего года ожидалось повышение цен на муку и корма на 15% у отечественных производителей, в связи с завершением 31 декабря 2022 года срока предоставленных льгот для мукомольных предприятий. В стране действовала государственная поддержка отрасли путем обнуления НДС при импорте и переработке зерна. Таким образом, продление нулевой ставки налога на добавленную стоимость для переработчиков в пищевой промышленности, позволило избежать роста цен на хлеб.