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Импорт товаров останется на высоком уровне в 2023 году – Нацбанк РК

12 Декабря 2022, 14:46
Импорт товаров останется на высоком уровне в 2023 году – Нацбанк РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил, что ожидается переход платежного баланса в положительную зону в 2023 году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В условиях высоких цен на сырье в 2022 году ожидается переход текущего счета платежного баланса в профицитную зону и сохранение в ней за счет роста экспорта товаров из-за высоких мировых цен на нефть, металлы, уран и зерновые. В 2023 году ожидается профицит текущего счета на уровне 1,9 млрд долларов и в 2024 году –1,2 млрд долларов», - сказал Галымжан Пирматов на расширенном заседании Правительства.

По его словам, импорт товаров останется на высоких уровнях на фоне высокого спроса и фискальных расходов.

«В 2023-2024 годах импорт товаров превзойдет рекордные исторические значения, увеличившись в 2 раза по сравнению с 2016 годом. Прогнозируемое сокращение профицита в 2023-2024 годах будет обусловлено устойчивым ростом спроса на импорт», - добавил глава Нацбанка.

Ранее сообщалось, что Галымжан Пирматов назвал причины ускорения инфляции в Казахстане. По его словам, инфляция в Казахстане ускорилась из-за реализации геополитического шока. Годовая инфляция достигла 19,6% в ноябре текущего года.


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