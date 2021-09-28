Импорт составляющих для производства бензина снизят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Импорт октаноповышающих присадок для бензина будет снижен в Казахстане. Об этом сообщил министр энергетики РК Магзум Мирзагалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Разрешите более подробно остановиться на проектах Республиканской карты индустриализации. 28 июля текущего года в городе Шымкенте введен в эксплуатацию завод по производству октаноповышающих присадок для бензина мощностью 57 тысяч тонн в год», - сказал Магзум Мирзагалиев на заседании Правительства.

По его словам, стоимость проекта составила 25 млрд тенге.

«На сегодня завод введен в эксплуатацию, где задействовано 350 человек. Проект направлен на повышение качества бензина, что позволит снизить содержание серы и, соответственно, его выбросов в окружающую среду. Кроме того, будет снижен импорт данной продукции, поставляемой из зарубежных стран», - заключил М. Мирзагалиев.