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Импорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза

22 Февраля 2022 12:17
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Импорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о последствиях усиления администрирования на границе с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В связи с усилением администрирования на границе с КНР наблюдается переток импорта товаров из Китая в Кыргызстан. С начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в 5 раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан - в 2,5 раза», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.

Кроме того, по его словам, сейчас на границе с КНР ожидают смягчения администрирования около 900 автотранспортных средств, а на складах временного хранения – 1200.

«С начала года поступления таможенных платежей и налогов по приграничным постам снижены на 23%, а объем – на 26%», - отметил министр.

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#Бизнес   #Экономика   #Минфин РК   #Китай   #Кыргызстан   #Минобороны РК  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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