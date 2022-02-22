Импорт из Кыргызстана в Казахстан вырос в 2,5 раза
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев рассказал о последствиях усиления администрирования на границе с Китаем, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В связи с усилением администрирования на границе с КНР наблюдается переток импорта товаров из Китая в Кыргызстан. С начала текущего года зафиксирован рост китайского импорта в Кыргызстан в 5 раз, рост импорта из Кыргызстана в Казахстан - в 2,5 раза», - сказал Ерулан Жамаубаев на заседании Правительства.
Кроме того, по его словам, сейчас на границе с КНР ожидают смягчения администрирования около 900 автотранспортных средств, а на складах временного хранения – 1200.
«С начала года поступления таможенных платежей и налогов по приграничным постам снижены на 23%, а объем – на 26%», - отметил министр.
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