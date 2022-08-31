Имплементация очень важна в Послании, как и в любых реформах

Не получилось реализовать большое количество вещей, если говорить об экономике. Ключевой вопрос здесь – инфляция. Если обратить внимание на все прогнозы и обещания Национального банка, начиная с 2016-2017 года, они все оказались несбыточными. Все заявления и поручения по снижению инфляции не достигнуты. Отсылки только на внешние факторы неуместны. Очень много инфляционных факторов в нашей стране. Посмотрите на курс национальной валюты – за последние три года она существенно ослабла. В 2019 году курс был меньше 380 тенге за доллар, она доходила до 500 +. И конечно, это все существенно влияет на инфляцию и реальные доходы населения.

Самое главное – это обещания населению и рост неравенства. Это фиксируют и цифры, кроме того, мы сами это ощущаем в своей обывательской жизни.

В Послании, как и в любых реформах, очень важна стадия, которая называется имплементация. Иными словами реализация. Поскольку исполнители Послания остаются все те же, которые не исполнили все предыдущие поручения, то логически, согласитесь, тяжело ожидать, что Послание, каким бы блестящим оно не было, будет исполнено.