Император Японии Нарухито объявил о вступлении на престол

ТОКИО. КАЗИНФОРМ - Торжественная церемония вступления на престол императора Японии Нарухито прошла в императорском дворце в Токио с соблюдением элементов древнего протокола. Более 2000 гостей, в том числе, высокопоставленные официальные лица из 190 стран присутствовали на церемонии, передает Kyodo News.

Я клянусь в соответствии с конституцией выполнять свои обязанности в качестве символа государства и единства народа Японии», - произнес 59-летний император Нарухито, объявляя о своем восхождении на престол.





Церемония, приравненная к коронации, длилась 30 минут.

Одетый в «Корозен-но-гохо» - темно-оранжевую мантию с рисунком девятого века, которую императоры носят в особых случаях, 126-й император в древнейшей наследственной монархии мира добавил, что он всегда желает «счастья людям и мир во всем мире, обращая свои мысли к людям и поддерживая их».





Премьер-министр страны Синдзо Абэ передал поздравления императору.

«Мы сделаем все возможное, чтобы построить мирное, светлое будущее, полное надежд для Японии», - сказал Абэ. После завершения речи глава правительства трижды прокричал «Бандзай», желая императору долголетия.

Меч и драгоценный камень, которые император унаследовал в мае в качестве доказательства своего восхождения на престол, были установлены на троне Такамикура. Салют из 21 орудия завершил торжественную церемонию.

Япония объявила сегодняшний день национальным праздником. Около 550 тысяч мелких преступников были помилованы по этому случаю. Как отмечает источник, это первая амнистия со дня брака императора в 1993 году с императрицей.

Отметим, что император Нарухито получил образование в Оксфорде и является первым японским монархом, который учился за границей. Вступил на престол императора Нарухито 1 мая - на следующий день после того, как его 85-летний отец, бывший император Акихито, ушел в отставку.

Бывший император стал первым японским монархом, отрекшимся от престола примерно за 200 лет в связи с преклонным возрастом и ослаблением здоровья.

Как сообщалось ранее, в официальной церемонии интронизации Императора Японии Нарухито принял участие Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев.























