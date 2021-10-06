Имон Гилмор: Права человека - высшая ценность

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Права человека - высшая ценность. Об этом в ходе гражданского форума «Центральная Азия - Европейский Союз» заявил специальный представитель Европейского Союза по правам человека Имон Гилмор, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его словам, все государства должны придерживаться принципа всеобщего уважения по соблюдению прав человека и основных свобод.

«Сегодня на форуме собрались участники из центральноазиатских стран. Мы обсуждаем основные вопросы по развитию гражданского общества. Нужно сказать, что человеческие права принадлежат конкретно людям. Мы здесь обсуждаем вопросы касательно того, что люди не должны ущемляться по национальности, по гендерным признакам, по религии и многим другим признакам. Общечеловеческие права применимы ко всем людям одинаково. Поэтому мы рекомендуем всем государствам уважать неправительственные организации, а также любое проявление гражданского общества должно сопровождаться именно уважением прав и свобод»,- сказал в интервью представителям СМИ Имон Гилмор.

Напомним, в Алматы проходит Форум «Гражданского общества ЕС - Центральная Азия». На форуме в гибридном формате собрались около 300 участников из Европейского Союза и Центральной Азии - это рядовые представители гражданского общества и частного сектора, исследователи, СМИ, а также представители правительств.