Иммунный ответ на шесть разных вакцин от коронавируса проанализировали в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупная клинико-диагностическая лаборатория проанализировала наличие иммунного ответа у привитых от коронавируса в Нур-Султане, передает МИА «Казинформ».

Сеть клинико-диагностических лабораторий «Олимп» проводит анализ на поствакцинальные антитела для привитых от SARS-CoV-2.

В Нур-Султане за период 7 июня - 4 августа 2021 года анализ на наличие поствакцинальных антител в КДЛ сдали 962 пациента.

Обследованные привиты шестью разными вакцинами.

Из общего количества 866 пациентов привиты вакциной «Спутник V», 58 человек - привитые Hayat-Vax, 14 пациентов - вакцинированные отечественной прививкой QazVac, 12 пациентов - привитые CoronaVac, девять человек - вакцинированные Pfizer, три человека - привитые вакциной AstraZeneca.

«По результатам исследований, антитела обнаружены у 97% привитых вакциной «Спутник V», у 90% привитых Hayat-Vax, у 79% привитых QazVac, у 92% привитых CoronaVac и у 100% привитых Pfizer и AstraZeneca. Понятно, что на данный момент выборка по пациентам не столь обширна и по мере увеличения количества обследованных показатели могут существенно измениться», - отметил генеральный директор компании Ерлан Сулейменов.

Вакцина Количество пациентов Наличие антител Спутник V 866 97% Hayat-Vax 58 90% QazVac 14 79% CoronaVac 12 92% Pfizer 9 100% AstraZeneca 3 100%

Анализ на наличие поствакцинальных антител, выполняемый лабораторией, носит название «Иммуноферментный анализ (ИФА) на определение иммуноглобулинов G к S-белку коронавируса SARS-CoV-2».

Дело в том, что после введения вакцины наш организм начинает вырабатывать антитела к S-белку коронавируса, таким образом, формируя иммунный ответ.

Обнаружение в сыворотке крови пациента антител к S-белку коронавируса говорит о формировании иммунной защиты в результате вакцинации.

Анализ на наличие поствакцинальных антител является качественным. Он отвечает на вопрос появился ли иммунитет против коронавируса благодаря прививке или нет.

В бланке результата анализа указывается коэффициент позитивности (КП) поствакцинальных антител пациента. КП выше 0,8 единицы свидетельствует о наличии иммунного ответа на вакцинацию. В дальнейшем, при повторной сдаче этого анализа, по показателю КП можно косвенно судить о динамике снижения/роста уровня иммунной защиты пациента с течением времени.

Анализ на поствакцинальные антитела проводится по прошествии определенного времени после иммунизации. Его рекомендуется сдавать через три недели после второй дозы вакцины.



