Иммунная прослойка населения в Алматы достигла 54%

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы иммунная прослойка населения составила 54%, при этом отмечается, что в городе высокий уровень невакцинированных жителей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным городских властей, с начала текущего года зарегистрировано 156,9 тысяч случаев КВИ. За последние сутки зарегистрировано 312 случаев COVID-19. На пике четвертой волны вызванной штаммом «дельта» регистрировалось до 1700 случаев в сутки.

Заболеваемость КВИ продолжает стабилизироваться в динамике снижения заражений в соответствии с базовым прогнозом. При сохранении существующего темпа снижения заболеваемости на конец месяца прогнозируется менее 300 случаев в сутки. Соответственно, продолжает снижаться показатель недельной заболеваемости на 100 тысяч населения (со 121,6 неделю назад до 113,9), со снижением суточного прироста с 0,22 до 0,18, при сохраняющихся индексе передачи инфекции на уровне 0,9.

Стабилизация заболеваемости с тенденцией к снижению происходит в результате дальнейшего нарастания иммунной прослойки населения, которая на сегодня составила 54% (вакцинированы вторым компонентом 45,8 % от официальной численности населения + 7,9% переболевших с начала года) и продолжения ограничений посещения общественных мест больными КВИ и контактными (работа проекта «Ashyq», административные меры в отношении нарушителей домашнего карантина, запрет очного режима работы в организациях и учреждениях без вакцинации или ПЦР-исследований работников).

Вместе с тем, причиной медленного снижения и сохраняющихся на текущий день индексов передачи инфекции (заражаемости) и суточного прироста, является достаточно высокий уровень невакцинированных жителей (на фоне высокой плотности населения и продолжающейся внутренней миграции), нарушение ограничительных мер (ношение масок и соблюдение социальной дистанции на объектах торговли, в общественном транспорте), а также формальное соблюдение требований системы «Ashyq» отдельными субъектами предпринимательства.

Больше всего заражаются граждане 20 – 39 лет, составляющие 28% зараженных за неделю, 40 – 59 лет - 24% и лица старше 60 лет – 25%.

Анализ заболеваемости КВИ по занятости населения показал, что за последние 7 дней заболеваемость формировалась за счет самозанятых и неработающих граждан – 24%, пенсионеров – 23%, работников предприятий и организаций – 22%.

Основными местами заражения в настоящее время остаются объекты торговли – 35%, рынки - 10%, общественный транспорт – 24%, контакты в семьях – 20% и рынки – 10%.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1844 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.