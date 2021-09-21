АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля иммунная прослойка населения Алматы достигла 48,6% от официального населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Жителей Алматы на пороге сезонных заболеваний призывают вакцинироваться от коронавируса. Массовые вакцины, которые сейчас применяются в стране, уже хорошо изучены.

Первым компонентом вакцинированы 928 946 алматинцев, вторым – 820 220. Из них лица старше 60 лет – 116 677 человек. В мегаполисе по-прежнему привиться можно в одном из 160 существующих прививочных пунктов.

По данным эпидемиологов Алматы, по состоянию на 20 сентября иммунная прослойка населения составляет около 48,6% от официальной численности населения. Это 41,4% вакцинированных обоими компонентами вакцины и 7,2% переболевших с начала года.

Ранее сообщалось, что за 19 сентября зарегистрировано 506 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 480 случаев с симптомами и 26 без симптомов.