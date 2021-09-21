Иммунная прослойка населения Алматы достигла 48,6%
Жителей Алматы на пороге сезонных заболеваний призывают вакцинироваться от коронавируса. Массовые вакцины, которые сейчас применяются в стране, уже хорошо изучены.
Первым компонентом вакцинированы 928 946 алматинцев, вторым – 820 220. Из них лица старше 60 лет – 116 677 человек. В мегаполисе по-прежнему привиться можно в одном из 160 существующих прививочных пунктов.
По данным эпидемиологов Алматы, по состоянию на 20 сентября иммунная прослойка населения составляет около 48,6% от официальной численности населения. Это 41,4% вакцинированных обоими компонентами вакцины и 7,2% переболевших с начала года.
Ранее сообщалось, что за 19 сентября зарегистрировано 506 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 480 случаев с симптомами и 26 без симптомов.