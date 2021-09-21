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    22:34, 20 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Иммунная прослойка населения Алматы достигла 48,6%

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – По данным Департамента санитарно-эпидемиологического контроля иммунная прослойка населения Алматы достигла 48,6% от официального населения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Жителей Алматы на пороге сезонных заболеваний призывают вакцинироваться от коронавируса. Массовые вакцины, которые сейчас применяются в стране, уже хорошо изучены.

    Первым компонентом вакцинированы 928 946 алматинцев, вторым – 820 220. Из них лица старше 60 лет – 116 677 человек. В мегаполисе по-прежнему привиться можно в одном из 160 существующих прививочных пунктов.

    По данным эпидемиологов Алматы, по состоянию на 20 сентября иммунная прослойка населения составляет около 48,6% от официальной численности населения. Это 41,4% вакцинированных обоими компонентами вакцины и 7,2% переболевших с начала года.

    Ранее сообщалось, что за 19 сентября зарегистрировано 506 случаев коронавирусной инфекции (местные), из них 480 случаев с симптомами и 26 без симптомов.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Алматы Минздрав РК
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