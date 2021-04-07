Иммунизация стала одним из величайших достижений медицины – эпидемиолог из Караганды

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Есть ли польза от вакцинации против коронавируса? В чем различие мировых вакцин? Сможем ли мы вернуться к тому укладу жизни, которая была до пандемии? На эти и другие вопросы ответила эпидемиолог многопрофильной больницы №1 города Караганды Гулим Сабиден.

Гулим Сабиден вновь напомнила, что вакцинация – это возможность обрести защиту от нового заболевания и вероятных осложнений после перенесенной инфекции. При этом специалист отмечает, что вакцинация не защищает на 100% от инфицирования, но защищает от осложнений или инвалидизации. В истории человечества иммунизация стала одним из самых величайших достижений медицины. Нет ни одного провального опыта массовой иммунизации, подчеркивает эпидемиологов. А оспа является тем заболеванием, которое полностью исчезло во всём мире благодаря вакцинации.

- Гулим Сакеновна, способна ли вакцинация остановить распространение КВИ? Ведь десятки и сотни лет назад по всему миру распространялись и другие эпидемии. И их как-то удалось остановить, ну или хотя бы жить с ними.

- Коронавирус уже никуда не уйдет. Он останется теперь с нами. А вакцинация от КВИ является наиболее верным способом остановить пандемию, и даст возможность вернуться «доковидной» жизни. Ожидается, что с помощью вакцинации, популяция человечества «заставит» коронавирус не вызывать осложнения и избыточную смертность, особенно, у людей с хроническими заболеваниями, такие как сахарный диабет, астма, сердечно-сосудистые заболевания, гипертония, в результате чего коронавирусная инфекция превратится или в сезонное заболевания или бессимптомное носительство.

Иммунизация спасла и спасает миллионы жизней, предотвратила распространение болезней и пожизненную инвалидность у миллионов людей. И речь не только о коронавирусной инфекции. В медицине есть термин «вакциноуправляемые инфекции». Это – инфекции, при которых вакцинация предупреждает смертность, инвалидизацию, а при массовой иммунизации уменьшает циркуляцию возбудителя и даже его элиминацию, то есть гибель. К таким инфекциям относятся туберкулез, дифтерия, коклюш, столбняк, корь, краснуха, паротит и другие. То есть прямо здесь и сейчас в наших руках инструмент управления инфекционными заболеваниями, и это -вакцина! С появлением вакцин заболеваемость менингитом от гемофильной палочки типа Б, полиомиелитом, краснухой и дифтерией снизилась на 95-100 %.

- Чем вакцины различаются между собой - российская, китайская, американская? Какой состав у вакцин?

- Вакцины различаются своей технологией изготовления, составом, условиями хранения. Так, российская вакцина Спутник V является векторной. Что это означает? Ученые выбрали неопасный, не вызывающий болезнь аденовирус, встроили в него белок т.н. S-белок коронавируса. Аденовирус, доставляя до нашей иммунной системы белок коронавируса, сам разрушается. Наш организм начинает запускать иммунную реакцию на внедрение S-белка. В результате мы получили возможность сформировать иммунитет, не подвергая себя заражению. Эффективность Спутника -V около 90%. Это означает, что только 10 человек из 100 могут заразиться, но при этом эти 10 человек перенесут КВИ без осложнений.

Китайские вакцины — это, в основном, инактивированные вакцины. Вирусы в составе таких вакцин искусственно выращиваются в условиях лаборатории, затем с помощью специальных технологии убиваются.

Американская вакцина Модерна – это так называемая РНК-вакцина. В ее составе находится ген вируса, на который реагирует наш организм, нейтрализует и запоминает его. При попадании полноценного вируса, иммунитет уже обучен как на него реагировать – уничтожать, тем самым, не давая возможности развиться инфекции.

Все зарегистрированные вакцины против коронавируса прошли клинические испытания, имеют достаточно высокую эффективность, безопасны, и не вызывают болезнь.

- Какие категории лиц первыми проходят вакцинацию?

- Вакцинация в Казахстане началась первого февраля. Определены приоритетные группы, кто вакцинируется в первую очередь. Это - медработники, педагоги, сотрудники правоохранительных органов, медработники ведомственных служб, персонал медико-социальных учреждений, студенты, лица с хроническими заболеваниями и остальные категории граждан. Вакцинация против коронавируса проводится в рамках ГОБМП, то есть бесплатно. Для записи на вакцинацию необходимо обратиться в свою поликлинику.

- Почему не прививают детей и пожилых людей?

- Детей не прививают только потому, что пока мало данных об эффективности и безопасности вакцин для детского возраста. Возможно, в будущем человечество придет и к этому по мере накопления опыта. Пожилых людей в Казахстане тоже начали прививать. Больше всего от коронавирусной инфекции страдает старшее поколение. Поэтому вакцинация поможет им избежать осложнений.

- На сколько хватает антител после получения вакцины?

- Длительность защитных функций — это все-таки индивидуальные свойства каждого организма. Разработчики вакцины Спутник-V говорят, что поствакцинальный иммунитет может сохраняться в среднем два года. Так ли это на самом деле, покажет время, когда вакцинация в Казахстане приобретет массовый характер.

Благодарим за беседу!