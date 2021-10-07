Иммунитет вакцинированного способствует выздоровлению – столичный врач

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Как протекает коронавирус у пожилых, какие вакцины от COVID-19 доступны в столице и насколько иммунизация помогает в случае заражения вирусом. На эти вопросы ответил врач по формированию здорового образа жизни Городской поликлиники № 6 Диас Махметов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Врач отметил, что в большинстве случаев пациентам с коронавирусом, получившим вакцину, не требуется госпитализация и назначается менее интенсивная терапия.

«Вакцинация не дает гарантии, что человек не заболеет. Причиной тому является то, что организму нужно время для выработки иммунитета. Пока иммунитет формируется, у вируса есть время проникнуть и заразить организм. Точно можно сказать одно, болезнь у привитых пациентов протекает гораздо легче. Иммунитет вакцинированного пациента способен быстро среагировать на вирус и поспособствовать выздоровлению», - отметил Диас Махметов.

При этом важно пройти все два этапа вакцинации. Первая доза вакцины не уменьшает риски заболевания, так как организм еще не формирует иммунного ответа. А уже после получения второго компонента вакцины снижаются риски заражения, также уменьшается частота развития тяжелых случаев.

На сегодня в Нур-Султане охват населения вакцинацией составил 67%. Так, первый компонент вакцины в столице получили около 435 тысяч человек, полную иммунизацию прошли порядка 396 тысяч граждан.

В настоящее время в столице в наличии три вида вакцин: российский «Спутник», казахстанская вакцина QazVac, Vero Cell китайской компании Sinopharm.

Короновирус у пожилых людей может протекать в более тяжелой форме, связывают это со слабой иммунной системой и присутствием некоторых хронических заболеваний. Медик рассказал, как протекает COVID-19 у людей преклонного возраста.

«Побочные эффекты после вакцинации для пожилых людей чаще всего мягче, так как у их организма нет резерва для борьбы с обнаруженным в крови чужеродным белком. В первые 3-4 суток с момента заражения вирусом поднимается температура тела, возникают тянущие боли в мышцах. На 5-7 день возникает ощущение нехватки воздуха и появляется кашель, который постепенно становится тяжелым. Приблизительно на 8-9 сутки постепенно развивается дыхательная недостаточность, возможна необходимость в использовании ИВЛ. На 10-12 день – зараженный медленно начинает идти на поправку», - прокомментировал столичный медик.

Он добавил, что в связи со снижением уровня заболеваемости в городе, в больницах, которые были перепрофилированы под ковидные стационары этим летом, возобновлена основная деятельность. При этом гражданам не стоит забывать о мерах безопасности, поскольку борьба с COVID-19 еще продолжается.

«Вакцина является лишь частью комплексных мер в борьбе с COVID-19. Социальное дистанцирование, мытье рук, ношение масок, тестирование, отслеживание и изоляция остаются критически важными для быстрого завершения пандемии», - подчеркнул столичный врач.