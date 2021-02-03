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    16:56, 03 Февраль 2021 | GMT +6

    Иммунитет после вакцины «Спутник V» может сохраняться как минимум два года - Ерлан Киясов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эффективности российской вакцины «Спутник V» против коронавируса рассказал главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов - Lancet сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум два года. Особо важно, что вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса: «британского» и «южноафриканского». Также разработчики вакцины подчеркивают, что «Спутник» на 100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19», - сказал главный санврач Казахстана Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК.

    Ранее сообщалось, что Казахстан находится в зоне умеренного риска или в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусом.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Другие государственные органы Астана Минздрав РК
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