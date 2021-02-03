Иммунитет после вакцины «Спутник V» может сохраняться как минимум два года - Ерлан Киясов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Об эффективности российской вакцины «Спутник V» против коронавируса рассказал главный государственный санитарный врач РК Ерлан Киясов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Буквально вчера один из ведущих мировых медицинских научных журналов - Lancet сообщил, что эффективность вакцины «Спутник V» против заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составила 91,6%. Кроме того, доказано, что иммунитет после «Спутника» может сохраняться как минимум два года. Особо важно, что вакцина эффективна и против новых штаммов коронавируса: «британского» и «южноафриканского». Также разработчики вакцины подчеркивают, что «Спутник» на 100% защищает от среднего и тяжелого течения COVID-19», - сказал главный санврач Казахстана Ерлан Киясов на онлайн-брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что Казахстан находится в зоне умеренного риска или в «желтой» зоне по ситуации с коронавирусом.