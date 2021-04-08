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    16:34, 08 Апрель 2021 | GMT +6

    Иммунитет после вакцинации: как быстро формируется и на сколько его хватит

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заведующая отделом клинической иммунологии аллергологии и пульмонологии республиканского диагностического центра, доктор медицинских наук РК и РФ Елена Ковзель рассказала о том, как быстро формируется иммунитет после вакцинации, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сам иммунный ответ, защитные иммунные антитела начинают вырабатываться на 2-3 неделе. Первые защитные антитела иммуноглобулина М начинают вырабатываться к 7-8 дню после вакцинации. Тот иммунитет, который мы хотели бы получить, формируется через две-три недели. Поэтому на третьей неделе как раз вводится вторая доза вакцины, когда уже на первую вакцину уже полностью сформировался иммунный ответ», - прокомментировала доктор в ходе онлайн-лектория на платформе ZOOM на тему «Рассказываем все об антителах и поствакцинальном иммунитете».

    Елена Ковзель пояснила, как долго будет сохраняться иммунитет у вакцинированных.

    «Эта вакцина работает также, как и вакцина от гриппа. Как вы знаете, каждый год мы прививаемся вакциной против гриппа. Ожидаемый максимальный иммунный ответ - конечно, два года. Он сам, иммунный ответ, делится на клеточный и гуморальный. Клеточная память будет существовать практически всю жизнь. Но ее будет недостаточно, и она не будет срабатывать так быстро, как гуморальный иммунный ответ. Если рассматриваем нормальный иммунный ответ, он прослужит два года в лучшем случае при развитии хорошего иммунного ответа», - добавила спикер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Общество
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