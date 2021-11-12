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Иммунитет от вакцины более кратковременный, чем мы ожидали – Айжан Есмагамбетова

12 Ноября 2021 17:51
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Иммунитет от вакцины более кратковременный, чем мы ожидали – Айжан Есмагамбетова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК Айжан Есмагамбетова признала, что эффект от вакцины более кратковременный, чем это ожидалось, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Мы неоднократно говорили, что в мире в принципе нет достаточно доказанных данных о длительности иммунитета. Вместе с тем, есть разные данные, от 7 месяцев, до года. Поэтому сегодня на основании тех данных, что имеем, «зеленый» статус в Ashyq установлен на год. По мере поступления каких-то новых данных, что да, иммунитет сохраняется дольше, но к сожалению, ситуация, что происходит в мире, и ревакцинация – это одно из подтверждений того, что иммунитет более кратковременный, чем мы ожидали, то есть явно не два года», - сказала Айжан Есмагамбетова на брифинге в СЦК.

Ранее, она прокомментировала вопрос продления «зеленого статуса» после ревакцинации.

«Независимо от ревакцинации, в Ashyq предусмотрено сейчас, что если человек вакцинирован двумя дозами, то статус «зеленый» у него сохраняется в течение года. То есть тем, кто будет ревакцинироваться, мы сейчас рассматриваем возможность продления этого срока. Понятное дело, что он будет продлеваться. Просто сейчас нам нужно будет определить, на какой срок будет продлеваться», - сказала Айжан Есмагамбетова.



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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Ashyq  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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