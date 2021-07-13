Иммунитет к коронавирусу после вакцинации может сохраняться до двух лет – иммунолог

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Для борьбы с пандемией необходимо выработать коллективный иммунитет. Добиться этого можно только при помощи вакцинации. Об этом и эффективности вакцинации рассказала во время брифинга на платформе региональной службы коммуникаций врач-инфекционист, аллерголог-иммунолог кандидат медицинских наук, ассоциированный профессор Карагандинского медицинского университета Анна Кнаус, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации спикера, у пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, клетки памяти, способствующие борьбе с заболеванием, сохраняются всего 3-6 месяцев. Потом они перестают защищать организм, поэтому происходят повторные заболевания коронавирусом, образуются явления длительного течения ковида.

«Получается, что наш организм не может самостоятельно справиться с коронавирусом, выработать в достаточном количестве клетки, которые бы защитили нас от заболевания. Мы пока не достигли коллективного иммунитета. В таких ситуациях всегда возникает вопрос вакцинации. То есть мы перешли к фазе создания искусственного иммунитета с помощью введения вакцин», - говорит Анна Кнаус.

Технологии создания вакцин одинаковы во всём мире. С нуля ни одна страна вакцины не создавала.

«Смысл вакцин идентичен. Все они направлены на борьбу с коронавирусом. По данным Института Гамалеи, после получения первого компонента вакцины «Спутник V» в нашем организме сохраняется первый пул защитных клеток, которые будут действовать от 3 до 6 месяцев. А после полной вакцинации защитный барьер может сохраняться до двух лет», - отметила Анна Кнаус.