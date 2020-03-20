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Имитировавший самоубийство из-за короновируса задержан в Алматы

20 Марта 2020 16:05
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Имитировавший самоубийство из-за короновируса задержан в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В ходе мониторинга интернет-пространства выявлено видео, на котором мужчина имитирует самоубийство по причине коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

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Подразделениями департамента полиции автор видео установлен и опрошен. Это – гражданин Д., житель Алматы. Мужчина рассказал, что постановочную съемку сделал ради забавы и адресовал ее узкому кругу знакомых.

В свою очередь, гражданин Д. принес свои извинения казахстанцам. С ним проведена праворазъяснительная беседа.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Происшествия, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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