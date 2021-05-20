Имидж государства не измеряется деньгами - политолог

АЛМАТЫ.КАЗИНФОРМ - Политолог Самат Нуртаза высказал свое мнение об оказании Казахстаном гуманитарной помощи соседним государствам, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По его мнению, Казахстан, помогая другим, формирует свой имидж и повышает авторитет.

«Сейчас Казахстан оказывает помощь другим государствам. Это повысит престиж государства. Наше государство не проигрывает тем, что помогает другим. Мы ничего не теряем. Конечно, есть и те, кто высказывает мнение, что в первую очередь нужно помогать самим себе, а не другим. Я думаю, что это неправильно. Вся помощь, оказанная Казахстаном, работает на имидж страны. Ну, а имидж государства - это много стоит. Его нельзя измерить деньгами», - сказал известный политолог.

Он также отметил, что такая доброжелательная помощь Казахстана способствует международной дружбе.

«Это очень правильное решение, когда в такие трудные времена мы отправляем зерно, медицинские инструменты и другие виды гуманитарной помощи в соседние государства. Я считаю, что такая доброжелательная помощь со стороны Казахстана будет способствовать укреплению международной дружбы», - отметил спикер.

Как известно, Глава государства, руководствуясь принципами традиционной дружбы, союзничества и стратегического партнёрства с Кыргызской Республикой, принял решение оказать гуманитарную помощь братскому кыргызскому народу от имени народа Казахстана. Общий объём передаваемой гуманитарной помощи составит 10 тысяч тонн муки.

Первая партия гуманитарной помощи общим грузом около 4 500 тонн пшеничной муки уже прибыла в Кыргызстан. Груз был доставлен по железной дороге в 75 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

В церемонии её передачи приняли участие Посол Казахстана Рапиль Жошыбаев и заместитель министра сельского, водного и лесного хозяйства Кыргызстана Азамат Мукашев.